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الرعاية الصحية: فاتورة تطبيق التأمين الصحي الشامل بالسويس بلغت 5.75 مليار جنيه - أخبار كلمتك

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الرعاية الصحية: فاتورة تطبيق التأمين الصحي الشامل بالسويس بلغت 5.75 مليار جنيه - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: فاتورة تطبيق التأمين الصحي الشامل بالسويس بلغت 5.75 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أبرز إنجازاتها في محافظة السويس، آخر محافظات إقليم القناة ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

اعتماد 23 منشأة طبية مختلفة بمحافظة السويس

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من اعتماد 23 منشأة طبية مختلفة بمحافظة السويس  بدرجات الاعتماد المختلفة، بنسبة بلغت 75% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك وفقًا للمعايير القومية للاعتماد GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، مما يعكس الجاهزية العالية لهذه المنشآت لتقديم خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف الدكتور السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم خدماتها الطبية والعلاجية في المحافظة من خلال 31 منشأة صحية تابعة لها، ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الصحية بجودة وكفاءة.

فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس بلغت 5.75 مليار جنيه

وتابع: إن فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس بلغت 5.75 مليار جنيه، شاملة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغير الطبية لها، بالإضافة إلى التشغيل، مؤكدًا أن المنظومة هي أكبر مشروع للإصلاح القومي في مصر، وتعد استثمارًا مستدامًا في صحة المواطن المصري، ودعمًا لتحقيق العدالة الصحية وضمان توفير خدمات صحية متكاملة ومتميزة لكافة فئات المجتمع.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى إجراء الفحص الطبي الشامل لما يقرب من 148 ألف مواطن بمحافظة السويس حتى الآن، بما يمثل 30% من السكان المسجلين في المنظومة، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين صحة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية إجراء الفحص الطبي الشامل بشكل دوري باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، وبما يتيح فرصًا أفضل للعلاج والوقاية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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