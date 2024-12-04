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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي - أخبار كلمتك

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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي - أخبار كلمتك

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة.

الحكومة تناقش عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشهد اجتماع الحكومة مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث سيُطلع وسائل الإعلام على القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، فضلًا عن الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بالسياسات الحكومية والمشروعات التنموية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استمرار التواصل مع الشعب المصري، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواكبة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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