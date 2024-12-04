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وزيرا التضامن والشباب والرياضة يلتقيان وفدًا من الأبناء ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

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وزيرا التضامن والشباب والرياضة يلتقيان وفدًا من الأبناء ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

وزيرا التضامن والشباب والرياضة يلتقيان وفدًا من الأبناء ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا من الأبناء ذوي الإعاقة، وذلك بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية.

حفل قادرون باختلاف

وجاء اللقاء في إطار الجولات الميدانية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ضمن مبادرة "أحسن صاحب" لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتكليفات  رئيس الجمهورية في حفل  "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة بتنظيم زيارات لهم للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بلقاء الأبناء في مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ليتعرفوا على أحد معالم الجمهورية الجديدة، مشددة على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة لا تنظر  إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي تعمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا منها بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.

أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني 

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تحرص علي تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم، وتوفير كافة الموارد اللازمة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات والأنشطة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الأخرى لتعزيز برامج الدمج والمشاركة.

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وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول حقوق ذوي الهمم، وأهمية دمجهم في جميع جوانب الحياة، في إطار تعزيز سُبل الدعم والرعاية لهذه الفئة، وتقديم الفرص المناسبة لهم للمشاركة في الأنشطة المجتمعية والرياضية.

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وفي ختام اللقاء قام الوزيران بتوزيع عدد من الهدايا العينية على الأبناء والتقاط الصور التذكارية معهم، موجهين بتقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لهم في جولاتهم الميدانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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