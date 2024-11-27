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3000 ندوة علمية كبرى حول: «آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر» - أخبار كلمتك

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3000 ندوة علمية كبرى حول: «آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر» - أخبار كلمتك

3000 ندوة علمية كبرى حول: «آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 3006 ندوة علمية ودعوية على مستوى الجمهورية، تحمل عنوان: «من آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر».

وتأتي هذه الندوات ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر»، الذي يعقد يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بعد صلاة العشاء.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تسليط الضوء على القيم الإيمانية والتأمل في آيات الله الكونية، وربط العلم الحديث بالهدي القرآني، في إطار جهودها لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع.

وتركز الندوات على إبراز الإعجاز العلمي في آيات المطر والسحاب، وتشجيع المواطنين على التفكر والتأمل، بما يسهم في التصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي ودعم الوعي الديني المستنير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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