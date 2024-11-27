3000 ندوة علمية كبرى حول: «آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 3006 ندوة علمية ودعوية على مستوى الجمهورية، تحمل عنوان: «من آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر».

وتأتي هذه الندوات ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر»، الذي يعقد يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بعد صلاة العشاء.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تسليط الضوء على القيم الإيمانية والتأمل في آيات الله الكونية، وربط العلم الحديث بالهدي القرآني، في إطار جهودها لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع.

وتركز الندوات على إبراز الإعجاز العلمي في آيات المطر والسحاب، وتشجيع المواطنين على التفكر والتأمل، بما يسهم في التصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي ودعم الوعي الديني المستنير.