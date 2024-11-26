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مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة - أخبار كلمتك

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مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - شراكة الحكومة مع القطاع الخاص، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

تفاصيل مشروعات الشراكة الجديدة بين الحكومة والقطاع الخاص 

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة المشروعات التي يجري تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر المستجدات في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك مجالات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتعليم، والصحة.  

 

مدبولي: الدولة تسعى بشكل مستمر لتوفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة 

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى بشكل مستمر لتوفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن تفعيل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.  

 

التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة

كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل تجاوزها من خلال تسهيلات وإجراءات جديدة تهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتيسير عملية تنفيذ المشروعات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في أسرع وقت ممكن.  

 

تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات التمويلية لدعم مشروعات الشراكة

وفي السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات التمويلية لدعم مشروعات الشراكة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات التنموية الكبرى.  

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية بمواصلة العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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