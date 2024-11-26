وزير الزراعة: نعمل على تقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - تحدث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام الجلسة الوزارية الحوارية التي تترأسها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية بحضور الوزراء وممثلي المنظمات المشاركين في القمة، على هامش مشاركته في قمة الغذاء العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل التحديات

وقال وزير الزراعة إنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل التحديات التي نواجهها والتي من بينها محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية المطردة، اتخذت مصر عدة خطوات لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية وذلك من خلال عدد من المحاور والتى يمكن ايجازها في التوسع الزراعى الرأسى من خلال زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، واستنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية، وكذلك التوسع الزراعى الأفقى من خلال استصلاح اراضى جديدة منها مشروع الــــ 1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان.

انشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكى



بالإضافة إلى التوسع فى انشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكى، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الرى وكذلك الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات مع توجيه القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات الزراعية خاصة التصنيع الزراعى وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.



وأضاف "فاروق" أن الدولة تتبنى نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والأعلاف.

كما أطلق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ⁠مشروع حياة كريمة والذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة نحو أكثر من ٦٠٪؜ من تعداد الشعب المصري في قرى مصر المختلفة والذي يعتبر من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة في الوقت الحالي حيث شاركت فيه المنظمات والمؤسسات الدولية مثل الفاو وبرنامج الغذاء العالمي.



كما أشار وزير الزراعة إلى ⁠برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه ملايين من المواطنين المصريين وكذلك انشاء بنك الطعام المصري، وغيره من المؤسسات الداعمة للمواطن المصري.



وأضاف وزير الزراعة ⁠أنه على الرغم من الصعوبات التي تشهدها المنطقة إلا أن الدولة المصرية تعمل بشكل جيد في هذا المجال بل وتستوعب كل الاشقاء الذين يعيشون فيها من دول المنطقة التي تشهد صراعات سياسية وجيوسياسية كبيرة.

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