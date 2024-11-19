البنك الأهلي يوجه تحذيرا للعملاء بشأن سرية بيانات البطاقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:40 مساءً - حذر البنك الأهلي المصري عملائه صراحة من مغبة مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية مع الغرباء، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات قد تعرض العملاء لعمليات نصب واحتيال، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي طلبات مشبوهة تتعلق ببياناتهم البنكية

وشدد البنك عبر منشور على موقعه الرسمي على أهمية الاحتفاظ بسرية بيانات البطاقات، خاصةً الرقم السري وكلمة السر، وكلمة السر التي يطلبها البنك مرة واحدة أو الـ OTP، والأرقام السرية على ظهر البطاقات.

وأوضح أي شخص أو جهة يطلب من العميل مثل هذه البيانات السرية لا يجب إعطاؤها له حتى لو انتحل صفة أحد موظفي البنك، بل على العميل الحفاظ على سريتها وعدم مشاركتها مع أي شخص يطلبها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وعلى مَن يتعرض لهذه المحاولات الإسراع بالإبلاغ عنها والاتصال بخدمة عملاء البنك على رقم 19623.

خطوات تجنب محاولات النصب والاحتيال على الحسابات البنكية

وأعلن البنك على أربعة خطوات استرشادية للعملاء لتجنب النصب والاحتيال على الحسابات البنكية، وجاءت كما يلي:

-عدم مشاركة رقم البطاقة أو تاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك الـ3 أرقام السرية المدونة على ظهر البطاقة مع أي شخص.

- وأثناء الشراء عبر الإنترنت، على العميل تجنب مشاركة كلمة السر للاستخدام الواحد، أو الـOTP، وهو رمز يرسله البنك لصاحب الحساب في رسالة نصية للحفاظ على سلامة عملية الشراء والسرية.

- يوجد على الصفحة الرسمية للبنك الأهلي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي علامة توثيق زرقاء تميزها عن باقي الصفحات والحسابات الأخرى، وعلامة التوثيق بجانب اسم الصفحة.

- عدم مشاركة اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رمز الأمان مع أي شخص، ما يضمن حماية بيانات حساب الإنترنت البنكي وسرية البيانات.