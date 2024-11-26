رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يعقد اجتماعًا لعدد من العاملين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:51 صباحاً - الثلاثاء 26/نوفمبر/2024 - 11:31 ص 11/26/2024 11:31:54 AM

قال محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إنه في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع ؛ عقد المهندس وفيق مجدى شفيق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) اجتماعًا مع عدد من العاملين وذلك بحضور قيادات المصنع من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان.

الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن اللقاء بدأ بكلمة افتتاحية حرص خلالها رئيس مجلس إدارة المصنع (200 الحربي) على نقل تحيات وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين وحثهم على التكاتف والعمل كأسرة واحدة للنهوض بالشركة، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء إجراء عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها مشجعًا العاملين على بذل المزيد من الجهد ومشددًا على وجوب الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.

كما حرص رئيس مجلس إدارة المصنع على الاستماع لمطالب العاملين واستفساراتهم وكذا مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.

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