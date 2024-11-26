بعد تقلبات الطقس.. تعرف على موعد تحسن درجات الحرارة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - الطقس.. يتساءل الكثير عن موعد تحسن درجات الحرارة في مصر، خاصة بعد تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد منذ بداية الأسبوع الحالي.

الطقس

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتقلبة السائدة في الأيام الحالية، التي أدت إلى تعطيل الدراسة في بعض المحافظات، ورفع حالة الطوارئ في المحافظات الساحلية.

وتستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بـ6-7 درجات مئوية، لتسود الأجواء باردة وغائمة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق الغربية والجنوبية.

موعد تحسن درجات الحرارة في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد عن موعد تحسن درجات الحرارة في مصر، لافتة إلى تحسن حالة الطقس، بداية من نهاية الأسبوع الحالي، وتبدأ الأجواء في الاعتدال على أغلب المحافظات.

حالة الطقس في الأيام القادمة

وتوقعت الأرصاد حالة الطقس في الأيام القادمة، متوقعة تلاشي فرص سقوط الأمطار في المحافظات الداخلية بما فيها القاهرة الكبرى، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار في السواحل الشمالية في المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت بأن المحافظات الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحري، تشهد فرص سقوط الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن على فترات متقطعة وأماكن متفرقة.

طقس الأيام المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد، أن البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من أوروبا على البحر المتوسط، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق الساحلية الشمالية الشرقية والغربية.

طقس الأسبوع

وتوقعت الهيئة استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي، مع زيادة سرعات الرياح في أغلب المحافظات، التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.