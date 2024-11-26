الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بعد تقلبات الطقس.. تعرف على موعد تحسن درجات الحرارة في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد تقلبات الطقس.. تعرف على موعد تحسن درجات الحرارة في مصر - أخبار كلمتك

بعد تقلبات الطقس.. تعرف على موعد تحسن درجات الحرارة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - الطقس.. يتساءل الكثير عن موعد تحسن درجات الحرارة في مصر، خاصة بعد تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد منذ بداية الأسبوع الحالي.

الطقس

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتقلبة السائدة في الأيام الحالية، التي أدت إلى تعطيل الدراسة في بعض المحافظات، ورفع حالة الطوارئ في المحافظات الساحلية.

حالة الطقس

وتستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بـ6-7 درجات مئوية، لتسود الأجواء باردة وغائمة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق الغربية والجنوبية.

موعد تحسن درجات الحرارة في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد عن موعد تحسن درجات الحرارة في مصر، لافتة إلى تحسن حالة الطقس، بداية من نهاية الأسبوع الحالي، وتبدأ الأجواء في الاعتدال على أغلب المحافظات.

الطقس

حالة الطقس في الأيام القادمة

وتوقعت الأرصاد حالة الطقس في الأيام القادمة، متوقعة تلاشي فرص سقوط الأمطار في المحافظات الداخلية بما فيها القاهرة الكبرى، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار في السواحل الشمالية في المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

سقوط أمطار

وأضافت بأن المحافظات الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحري، تشهد فرص سقوط الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن على فترات متقطعة وأماكن متفرقة.

طقس الأيام المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد، أن البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من أوروبا على البحر المتوسط، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق الساحلية الشمالية الشرقية والغربية.

الطقس

طقس الأسبوع

وتوقعت الهيئة استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي، مع زيادة سرعات الرياح في أغلب المحافظات، التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

اقرأ أيضاً
بارد ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سوهاج ترفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبا لتقلبات الطقس المفاجئة

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق