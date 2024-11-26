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رئيس «مصنع 200 الحربي» يطالب العاملين ببذل الجهود والالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات - أخبار كلمتك

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رئيس «مصنع 200 الحربي» يطالب العاملين ببذل الجهود والالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات - أخبار كلمتك

رئيس «مصنع 200 الحربي» يطالب العاملين ببذل الجهود والالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - طالب المهندس وفيق مجدى شفيق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، عمال المصنع، ببذل المزيد من الجهد ووجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، للنهوض بالمصنع.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المهندس وفيق مجدى شفيق مع عدد من العاملين، وذلك بحضور قيادات المصنع من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان، تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجار تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد صقر، إن اللقاء بدأ بكلمة افتتاحية، حرص خلالها رئيس مجلس إدارة المصنع (200 الحربي) على نقل تحيات وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين، وحثهم على التكاتف والعمل كأسرة واحدة للنهوض بالشركة، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء إجراء عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة المصنع حرص على الاستماع لمطالب العاملين واستفساراتهم وكذا مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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