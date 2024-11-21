مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - أكد الإعلامي “مصطفى بكري”، أن عملية سرقات الكهرباء كبيرة، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق على قانون لتغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم سرقة الكهرباء.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إن القانون شمل العقوبات بحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا نقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مؤكدا أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة، خاصة أن الفاقد في الطاقة يصل إلى 20%.

وتابع مصطفى بكري، أن وزارة الكهرباء تعمل على استغلال الطاقة الشمسية للبيوت والمصانع، إضافة إلى وجود خطة طموحة للكهرباء الفترة القادمة.