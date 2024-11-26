"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على الأزمات الاقتصادية في فرنسا (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:14 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (فرنسا في مأزق اقتصادي).

وتسلِّط صحيفة "التليجراف" الضوء على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها فرنسا، والتي تتجه إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة لمعالجة عجز الميزانية، ومن أبرز هذه التدابير، فرض يوم عمل إضافي سنوي دون أجر يُخصص بالكامل للدولة، إلى جانب زيادات ضريبية كبيرة.





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