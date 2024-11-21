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وكيل تعليم كفر الشيخ يستعرض آليات انضباط العام الدراسي والاستعداد لامتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم كفر الشيخ يستعرض آليات انضباط العام الدراسي والاستعداد لامتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يستعرض آليات انضباط العام الدراسي والاستعداد لامتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا مساء اليوم، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل ورؤساء أقسام المتابعة ورؤساء اقسام الاحصاء، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور كل من محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والادارية، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، مؤكداً أن المرحلة القادمة تحتاج بذل الكثير من العمل والجهد، استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي.

وشدد الدكتور علاء جودة علي ضبط سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية وخروجها بالشكل اللائق، مؤكداً على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات.

كما وجه وكيل الوزارة بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.

وأكد الدكتور علاء جوده، أن تطبيق نظام التقييمات، هو أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس، مشددا على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب، مشددًا على أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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