موعد امتحانات الترم الأول لـ«صفوف النقل» بالتربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 المقرر عقدها لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث والطلاب اللشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وففقًا للخريطة لزمنية، تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بكاف المراحل التعليمية «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

موعد إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025

وتسمر امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل، على أن يتم إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025 خلال الأيام المقبلة.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل 2025، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين، حيث تنتهي إجازة نصف العام 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

وتبدأ الدرسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، وتستمر حتى أول شهر مايو، لتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 من يوم السبت 24 مايو.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.