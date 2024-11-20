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في اجتماع «النواب».. التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية - أخبار كلمتك

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في اجتماع «النواب».. التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية - أخبار كلمتك

في اجتماع «النواب».. التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا موسعا بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني لبحث سبل دعم وتمكين الشباب وتنفيذ المبادرات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية وترسيخ فكرة العمل التطوعي في المجتمع والوقوف على جهود التحالف الوطني منذ التأسيس حتى الآن وخطته ومستهدفاته المستقبلية.

وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة من النواب رئيس ووكالة وأعضاء اللجنة الموقرين، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم وامتنانهم بالدور الذي يقوم به التحالف في هذه المجالات، وأشاروا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس اللجنة عن تقديره الكبير لجهود التحالف في دعم الفئات الأكثر احتياجا.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين كافة الأطراف المعنية، لتعزيز المبادرات المجتمعية ودعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق التكامل بين عناصر وأضلاع التنمية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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