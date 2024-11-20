تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - يبدأ السفير محمد الشناوي اليوم الأربعاء مهام مسئولياته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية خلفاً للسفير أحمد فهمي الذي تم تعيينه سفيراً لدى المجر.

جدير بالذكر أن السفير محمد الشناوي تولى منصب سفير مصر لدى المجر خلال الفترة 2021 - 2024، كما عمل وزيراً مفوضاً ومستشاراً ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك بسفارة مصر في لاهاي، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.