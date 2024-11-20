الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر - أخبار كلمتك

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:44 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمدن والمحافظات الأخرى.

حالة الطقس اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس

الطقس اليوم الأربعاء

أوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن الطقس، يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس

الطقس اليوم في مصر

وقالت هيئة الأرصاد إن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

الطقس

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

الصغرى والعظمى

- درجات الحرارة فى القاهرة 17 25.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية 15 26.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر 15 26.

- درجات الحرارة فى بنها 17 24.

- درجات الحرارة فى طنطا 16 24.

- درجات الحرارة فى دمياط 18 23.

- درجات الحرارة فى بورسعيد 17 24.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية 16 26.

- درجات الحرارة فى السويس 14 25.

- درجات الحرارة فى العريش 13 24.

- درجات الحرارة فى رفح 13 23.

- درجات الحرارة فى رأس سدر 17 25.

- درجات الحرارة فى مطروح 13 22.

- درجات الحرارة فى السلوم 13 20.

- درجات الحرارة فى سيوة 12 23.

- درجات الحرارة فى الغردقة 17 28.

- درجات الحرارة فى دمنهور 16 23.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون 16 25.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ 15 23.

- درجات الحرارة فى المنصورة 16 23.

- درجات الحرارة فى الزقازيق 16 25.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم 16 24.

- درجات الحرارة فى مرسى علم 19 27.

- درجات الحرارة فى شلاتين 20 28.

- درجات الحرارة فى حلايب 22 25.

- درجات الحرارة فى أبو رماد 21 26.

- درجات الحرارة فى الأقصر 14 27.

- درجات الحرارة فى أسوان 15 27.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد 11 27.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل 15 28.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة 22 26.

- درجات الحرارة فى نخل 09 24.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين 07 19.

- درجات الحرارة فى الطور 16 26.

- درجات الحرارة فى طابا 15 24.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ 18 28.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية 15 23.

- درجات الحرارة فى العلمين 15 22.

- درجات الحرارة فى الفيوم 14 24.

- درجات الحرارة فى بنى سويف 13 25.

- درجات الحرارة فى المنيا 12 25.

- درجات الحرارة فى أسيوط 11 26.

- درجات الحرارة فى سوهاج 13 27.

- درجات الحرارة فى قنا 14 27.

اقرأ أيضاً
مائل للبرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تفاصيل تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب نوة المكنسة.. وآخر توقعات الطقس

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

خدمات تقدمها المؤسسة القومية للتيسير على حجاج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق