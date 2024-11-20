سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:44 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمدن والمحافظات الأخرى.

حالة الطقس اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الطقس اليوم الأربعاء

أوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن الطقس، يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس اليوم في مصر

وقالت هيئة الأرصاد إن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

الصغرى والعظمى

- درجات الحرارة فى القاهرة 17 25.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية 15 26.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر 15 26.

- درجات الحرارة فى بنها 17 24.

- درجات الحرارة فى طنطا 16 24.

- درجات الحرارة فى دمياط 18 23.

- درجات الحرارة فى بورسعيد 17 24.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية 16 26.

- درجات الحرارة فى السويس 14 25.

- درجات الحرارة فى العريش 13 24.

- درجات الحرارة فى رفح 13 23.

- درجات الحرارة فى رأس سدر 17 25.

- درجات الحرارة فى مطروح 13 22.

- درجات الحرارة فى السلوم 13 20.

- درجات الحرارة فى سيوة 12 23.

- درجات الحرارة فى الغردقة 17 28.

- درجات الحرارة فى دمنهور 16 23.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون 16 25.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ 15 23.

- درجات الحرارة فى المنصورة 16 23.

- درجات الحرارة فى الزقازيق 16 25.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم 16 24.

- درجات الحرارة فى مرسى علم 19 27.

- درجات الحرارة فى شلاتين 20 28.

- درجات الحرارة فى حلايب 22 25.

- درجات الحرارة فى أبو رماد 21 26.

- درجات الحرارة فى الأقصر 14 27.

- درجات الحرارة فى أسوان 15 27.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد 11 27.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل 15 28.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة 22 26.

- درجات الحرارة فى نخل 09 24.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين 07 19.

- درجات الحرارة فى الطور 16 26.

- درجات الحرارة فى طابا 15 24.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ 18 28.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية 15 23.

- درجات الحرارة فى العلمين 15 22.

- درجات الحرارة فى الفيوم 14 24.

- درجات الحرارة فى بنى سويف 13 25.

- درجات الحرارة فى المنيا 12 25.

- درجات الحرارة فى أسيوط 11 26.

- درجات الحرارة فى سوهاج 13 27.

- درجات الحرارة فى قنا 14 27.