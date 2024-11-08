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نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري - أخبار كلمتك

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نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري - أخبار كلمتك

نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن الدستور والقانون المصري يحترمان كبار السن ويحرصان على دعمهم وحفظ حقوقهم.

وذكرت الألفي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي اليوم /الجمعة/- أن زيادة الاهتمام بالخدمات الصحية وتقدمها وخصوصا في مصر والحرص على تقديم الرعاية الصحية لجميع الفئات العمرية من مرحلة ما قبل الولادة أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية بين كبار السن، وبالتالي ارتفاع متوسط أعمار المواطنين فارتفع متوسط عمر النساء إلى 74 عاما فيما بلغ متوسط عمر الرجال 69 عاما ونصف، مما يشير إلى ارتفاع أعداد المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، والذين تبلغ نسبتهم حاليا 7ر5 بالمائة من إجمالي عدد الشعب المصري ومن المتوقع زيادة نسبتهم مع الوقت.

وأشارت الألفي إلى ضرورة التفكير في كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والعمل على تنمية قدراتهم والحفاظ على صحتهم وقدراتهم الذهنية وأدائهم، مع الحرص على الاهتمام بهم كذلك في حالات مرضهم وتوفير خدمة صحية عالية وخدمة مجتمعية ودعم مالي ودعم من أسرهم.

ونوهت نائبة وزير الصحة والسكان أن المادة 83 من الدستور المصري اهتمت بحقوق كبار السن ونصت على أن لهم الحق في أن تدعمهم الدولة بكل الخدمات وتقدم لهم كذلك الدعم المالي والنفسي فضلا عن الحرص على عيشهم بحياة كريمة، وكذلك نصت المادة 17 من الدستور على حقهم في التأمين الصحي.

وتابعت إن الدولة المصرية تحرص أيضا على مراعاة كبار السن في تخطيطها العمراني، موضحة تهيئة نظام الشوارع ليتناسب معهم وكذلك كيفية بناء مساكنهم لتسهل لهم طريقة معيشتهم وتعاملهم إذا كان لديهم أي نوع من أنواع الإعاقة.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان في عام 2022 مبادرة لكبار السن تتضمن جميع الخدمات التي تقدم لهم في المستشفيات وفي الرعاية الصحية الأولية كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عددا كبيرا من المبادرات المعنية بكبار السن، بحسب قولها.

وأفادت بأن المنظومة تتحرك في اتجاه رعاية كبار السن، وقالت "نحن بالفعل دولة متحضرة ونعمل على تقديم أفضل خدمات الرعاية لكل فئات المجتمع الأولى بالرعاية من الأطفال أو ذوي الإعاقات أو كبار السن".

وحثت جميع القادرين على الحركة في المجتمع وخاصة فئة الشباب على الحرص على تقديم يد العون والمساعدة للمحيطين بهم من كبار السن ورعايتهم والتعامل معهم باحترام، كما دعت المواطنين المصريين إلى الحرص على الحفاظ على صحتهم وأدائهم وقدراتهم وشعورهم بالإيجابية والعمل، ودعم الأطفال من الصغر حتى تكون صحتهم أفضل في الكبر.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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