زاهي حواس: سنجمع مليون توقيع خلال شهرين لاسترداد قطع أثرية هامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:38 مساءً - كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار آخر تفاصيل جمع مليون توقيع لاسترداد حجر رشيد والقبة السماوية ورأس نفرتيتي من الدول الخارجية.

وأوضح زاهي حواس خلال حواره مع برنامج 90 دقيقه المذاع عبر قناة “المحور” أن الدولة المصرية أصدرت وثيقه العام الماضي لاسترداد حجر رشيد والقبة السماوية وهذا العام أصدرت وثيقه أخرى لاسترداد رأس نفرتيتي.

وعن التوقيعات قال زاهي حواس ‘نه يحتاج إلى مليون توقيع ليتمكن من استرداد الآثار وحتى الآن وصل عدد التوقيعات لمئتا ألف توقيع فقط معقبا، " الناس ما عندهاش الرغبه في استرداد الآثار أو الثقافة، لكن لو قلت لحد وقع بيجي وقع".

وقال زاهي حواس إنه التقى مؤخرا بمجموعة من الطلبةالذين يرغبون في جمع التوقيعات وخلال شهرين قد نصل إلى المليون توقيع لعمل ضغط شعبي على المتاحف الخارجية لاسترداد القطع الأثرية المصرية الهامة منها.