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زاهي حواس: سنجمع مليون توقيع خلال شهرين لاسترداد قطع أثرية هامة - أخبار كلمتك

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زاهي حواس: سنجمع مليون توقيع خلال شهرين لاسترداد قطع أثرية هامة - أخبار كلمتك

زاهي حواس: سنجمع مليون توقيع خلال شهرين لاسترداد قطع أثرية هامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:38 مساءً - كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار آخر تفاصيل جمع مليون توقيع لاسترداد حجر رشيد والقبة السماوية ورأس نفرتيتي من الدول الخارجية.

وأوضح زاهي حواس خلال حواره مع برنامج 90 دقيقه المذاع عبر قناة “المحور” أن الدولة المصرية أصدرت وثيقه العام الماضي لاسترداد حجر رشيد والقبة السماوية وهذا العام أصدرت وثيقه أخرى لاسترداد رأس نفرتيتي.

وعن التوقيعات قال زاهي حواس ‘نه يحتاج إلى مليون توقيع ليتمكن من استرداد الآثار وحتى الآن وصل عدد التوقيعات لمئتا ألف توقيع فقط معقبا، " الناس ما عندهاش الرغبه في استرداد الآثار أو الثقافة، لكن لو قلت لحد وقع بيجي وقع".

وقال زاهي حواس إنه التقى مؤخرا بمجموعة من الطلبةالذين يرغبون في جمع التوقيعات وخلال شهرين قد نصل إلى المليون توقيع لعمل ضغط شعبي على المتاحف الخارجية لاسترداد القطع الأثرية المصرية الهامة منها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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