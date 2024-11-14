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كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

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كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - قال الدكتور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان، بمصر عن الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن هناك بعض الجماعات تترصد لمصر وتنقل أشياء غير صحيحة.

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الإعلام في مصر يوصل رسالة للعالم واستطاع أن يكشف حقيقة الجماعة الإرهابية، موضحاً أنه سيكون هناك لقاء شهري بين الإعلاميين وأعضاء حقوق الإنسان للوقوف على أبرز القضايا الهامة ومناقشتها.

وأوضح أنه: تم حصر 10 ملفات تتعلق بالعديد من القضايا الهامة مثل حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان، وسيتم عمل مركز أبحاث لبحث القضايا طوال العام، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان يجب أن تكون قضية دائمة نتناولها طوال العام.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أننا نقابل الحقيقة بالحقيقة ونرد على الشائعات، وأن الدولة حريصة على تطبيق الإستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، منوهاً أن الجماعة الإرهابية تترصد بالدولة المصرية ولكننا لا ننزعج من هذا الأمر ولدينا قدرة للرد على الشائعات.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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