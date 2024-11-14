"معلومات الوزراء" يرصد جهود مصر لدعم مرضى السكري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:41 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (اليوم العالمي لمرضى السكري.. جهود مصر لدعم مرضى السكري).

اليوم العالمي لمرضى السكري

مرض السكري خطر يواجه سكان العالم تقابله جهود عالمية ومحلية بارزة من الحكومة المصرية لدعم المرضى وتوفير الأدوية لهم والكشف المبكر عن الحالات. إليك التفاصيل في هذا الإنفوجرافيك.



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