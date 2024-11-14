نقيب التمريض تشارك في المؤتمر الأول لتبادل الخبرات بمستشفى غمرة العسكري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في فعاليات المؤتمر الأول لتبادل الخبرات بمستشفى غمرة العسكري، والذي جمع نخبة من قيادات التمريض في القوات المسلحة، حيث يهدف إلى تبادل الخبرات بين مختلف التخصصات في مجال التمريض والرعاية الصحية.

وأضافت أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهم القطاع الصحي، حيث تطرقت الجلسات إلى عدة محاور، منها القيادة والإدارة في مجال التمريض، مدونة الأخلاقيات في مهنة التمريض والمهارات التواصلية في الرعاية الصحية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن المؤتمر تناول، مفهوم مكافحة العدوى وأحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدابير مكافحة العدوى والاحتياطات في وحدات المستشفى الخاصة، إلى جانب بحث إدارة التمريض والتخطيط، فضلاً عن مناقشة معايير الاعتماد والرقابة الصحية في المؤسسات الطبية.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم الدكتورة كوثر محمود تقديرًا لجهودها الكبيرة في خدمة مهنة التمريض، كما تم تسليط الضوء على دورها الفاعل في تطوير وتحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.

شارك في المؤتمر عدد من قيادات القوات المسلحة البارزة على رأسهم، اللواء طبيب طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، اللواء طبيب إبراهيم عبد الحي بدر، مدير المستشفى العسكري العام للعائلات بغمرة، واللواء طبيب مصطفى إبراهيم الحسانين، قائد مستشفى الكلى بالمجمع الطبي بالجلاء،

كما حضر أيضاً اللواء طبيب أسامة صبحي، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية، واللواء طبيب مصطفى النقيب، رئيس المعامل المركزية للبحوث الطبية وبنك الدم بالقوات المسلحة.

وكان من بين الحضور أيضًا عميد ج هالة أحمد صالح، رئيس هيئة التمريض بمستشفى الجوي التخصصي، وعميد ج مني رحيمة محمد عبد الرحمن، رئيسة هيئة التمريض بالمستشفى الإيطالي، بالإضافة إلى عميد ج مي خاطر، المعهد الصحي للقوات المسلحة، وعقيد ج فاطمة حسني، رئيسة هيئة التمريض بمستشفى غمرة العسكري، وعقيد هبة عمر رئيس هيئة التمريض بمجمع الجلاء.

كما شهد المؤتمر حضور عميد ج سحر إبراهيم، رئيس هيئة التمريض بمجمع المعادي العسكري، عميد ج رائدة ممدوح رئيسة هيئة التمريض بالمركز الطبي العالمي، الدكتور أسعد الصادق مدير مكافحة العدوى في هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة شرين محمد سعد مشرف التمريض بهيئة الرعاية الصحية.