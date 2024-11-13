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القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

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القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن غدا الخميس 14 نوفمبر يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 360,100 كم.

 


وقال تادرس: إن منطقة الحضيض متغيرة من شهر لأخر ولا يكون القمر سوبر إلا إذا كانت مسافته من الأرض أقل من 360,000 كم ,مشيرا إلى أن  ظاهرة المد والجزر تزيد أثناء وجود القمر في الحضيض..

ويشرق القمر يوم 20 أكتوبر  في الـ 9:30 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس.

ويشتهر بالكوكب الأحمر أو كوكب الحرب)،وفي نفس الوقت نراه مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ولكن لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير


علما بأن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 إذ تمكن من رؤية 40 نجما فقط. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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