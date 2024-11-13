الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:52 مساءً - استقبل الخط الأخضر الثالث وفدا جديدا من المدربين والمتدربين التابعين لمؤسسة بصيرة. وتعمل المؤسسة على دمج المعاقين بصريا في المجتمع وإعدادهم لممارسة كل مهام الحياة اليومية بسلامة وأمان بما في ذلك استخدام المواصلات العامة – وهو أحد العناصر الهامة للخدمات التي تقدمها شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو لعملائها.

خطط تدريب المكفوفين استقلال المترو

وقام وفد بصيرة، مدعوما بفريق عمل الشركة، بتدريب المكفوفين على رحلتهم الكاملة خلال المترو بدءا من شراء التذاكر والوصول لبوابات الخروج والدخول وتحديد نهاية رصيف المترو وضمان سلامتهم خلال هذه الخطوات.

وقد عبر المشاركين في التدريب عن تقديرهم للخدمات الصوتية المتاحة داخل المحطات والقطارات والتي تساعدهم في التعرف على مواعيد وصول القطار والمحطات التالية، فضلا عن كافة التسهيلات التي تقدمها المحطات للقادرين باختلاف.

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