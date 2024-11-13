مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الاربعاء، سير العملية التعليمية بإدارتي كرداسة وبولاق الدكرور التعليمية.

بدأ عطية، زيارته بإدارة كرداسة التعليمية، حيث تفقد مدرسة أمجاد للتعليم الأساسى، وقد نبه خلال الزيارة على الاهتمام بالنظافة وتصحيح التقييمات بدرجات وعدم وضع كلمة نظر، ثم توجه سيادته الى مدرسة الندى للتعليم الأساسى حيث تفقد الفصول ومعمل الحاسب الآلي.

وبعد ذلك توجه إلى مدرسة ناهيا للتعليم الأساسى حيث تفقد الفصول الدراسية ومخزن الكتب وأمر بإعادة الكتب الغير مستخدمة لمخازن الإدارة كما تفقد الفصل المجتمعي.

ثم توجه إلى كل من مدرسة ناهيا الثانوية بنات، حيث شد على عمل صيانة للشاشات التي بها عطل مع التأمين الكامل لها، وكذلك مدرسة ناهيا الإعدادية الحديثة حيث تفقد الفصول ومعمل الحاسب الالي.

وتوجه بعد ذلك إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية، بدأ فيها بزيارة مدرسة رفاعة الطهطاوى الثانوية بنين حيث تفقد الفصول وأكد علي ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة ودورات المياة وتفعيل حصة التربية الرياضية مع تطبيق لائحة الانضباط للطلاب المتغيبين مع إرسال إنذارات لهم بالغياب.

وتوجه بعدها إلى مدرسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الثانوية بنات حيث تفقد الفصول ودورات المياه.

كما تفقد كلا من مدرسة اللواء سامح سيف الليزل الرسمية للغات، ومدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة للغات، حيث تفقد فيهم الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء كما قام سيادته بمحاورة الطلاب والجلوس بجوارهم ومتابعة كراساتهم واختبارهم فى القراءة والكتابة.

و نبه وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة صيانة وتأمين الشاشات الموجودة بالمدارس الثانوية، مشددا على تصحيح كراسات الطلاب والاهتمام بالتقييم، وكذلك صيانة دورات المياه، و استمرار النظافة العامة بالمدارس، والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما شدد سعيد عطية، على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميا، وتفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم حفاظا على أمن وسلامة الطلاب.

وأكد على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة وكذلك مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، ونبه كذلك على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا بدرجة وليس بنظر.

وشدد على ضرورة عمل خطة وبرنامج زمنى للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، و إرسال إنذارات لإبلاغ السادة أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط

كما أمر وكيل تعليم الجيزة، بتكريم ثلاث معلمات فصل تعليم مجتمعي، لتميزهن وتفانيهن فى العمل بمدرسة ناهيا للتعليم الأساسي بإدارة كرداسة التعليمية وهن:

1- رشا جلال عبد الستار.

2-علا عبد الفتاح محمد.

3- فايزة شعبان.

كما أمر - أيضا - بتكريم محمود فهمى، بمدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة للغات، لانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.