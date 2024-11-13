هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الاربعاء، سير العملية التعليمية بإدارتي كرداسة وبولاق الدكرور التعليمية.

بدأ عطية، زيارته بإدارة كرداسة التعليمية، حيث تفقد مدرسة أمجاد للتعليم الأساسى، وقد نبه خلال الزيارة على الاهتمام بالنظافة وتصحيح التقييمات بدرجات وعدم وضع كلمة نظر، ثم توجه سيادته الى مدرسة الندى للتعليم الأساسى حيث تفقد الفصول ومعمل الحاسب الآلي.

وبعد ذلك توجه إلى مدرسة ناهيا للتعليم الأساسى حيث تفقد الفصول الدراسية ومخزن الكتب وأمر بإعادة الكتب الغير مستخدمة لمخازن الإدارة كما تفقد الفصل المجتمعي.

ثم توجه إلى كل من مدرسة ناهيا الثانوية بنات، حيث شد على عمل صيانة للشاشات التي بها عطل مع التأمين الكامل لها، وكذلك مدرسة ناهيا الإعدادية الحديثة حيث تفقد الفصول ومعمل الحاسب الالي.

وتوجه بعد ذلك إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية، بدأ فيها بزيارة مدرسة رفاعة الطهطاوى الثانوية بنين حيث تفقد الفصول وأكد علي ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة ودورات المياة وتفعيل حصة التربية الرياضية مع تطبيق لائحة الانضباط للطلاب المتغيبين مع إرسال إنذارات لهم بالغياب.

وتوجه بعدها إلى مدرسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الثانوية بنات حيث تفقد الفصول ودورات المياه.

كما تفقد كلا من مدرسة اللواء سامح سيف الليزل الرسمية للغات، ومدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة للغات، حيث تفقد فيهم الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء كما قام سيادته بمحاورة الطلاب والجلوس بجوارهم ومتابعة كراساتهم واختبارهم فى القراءة والكتابة.

و نبه وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة صيانة وتأمين الشاشات الموجودة بالمدارس الثانوية، مشددا على تصحيح كراسات الطلاب والاهتمام بالتقييم، وكذلك صيانة دورات المياه، و استمرار النظافة العامة بالمدارس، والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما شدد سعيد عطية، على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميا، وتفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم حفاظا على أمن وسلامة الطلاب.

وأكد على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة وكذلك مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، ونبه كذلك على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا بدرجة وليس بنظر.

وشدد على ضرورة عمل خطة وبرنامج زمنى للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، و إرسال إنذارات لإبلاغ السادة أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط

كما أمر وكيل تعليم الجيزة، بتكريم ثلاث معلمات فصل تعليم مجتمعي، لتميزهن وتفانيهن فى العمل بمدرسة ناهيا للتعليم الأساسي بإدارة كرداسة التعليمية وهن:

1- رشا جلال عبد الستار.

2-علا عبد الفتاح محمد.

3- فايزة شعبان.

كما أمر - أيضا - بتكريم محمود فهمى، بمدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة للغات، لانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق