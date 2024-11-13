قبل بدء الحجز.. تعرف على آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - بدأ العد التنازلي لانطلاق عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، بعدد 78 ألفا و730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5 في المدن الجديدة والمحافظات.

آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أن وحدات الإسكان الاجتماعي يتم تخصيصها من خلال القرعة الإلكترونية العشوائية.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

من المقرر أن ينطلق الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 يوم 18 نوفمبر بالنسبة للمواطنين من ذوي الهمم فقط، وحتى يوم 25 نوفمبر، ثم يكون لجميع المواطنين، بداية من يوم 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر متضمنين أيضًا ذوي الهمم.

سعر الشقة في الإسكان الاجتماعي

يسجل سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

بينما يتراوح سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل في المدن الجديدة، بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

فيما تكون أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالنسبة للتسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل في المدن الجديدة يتراوح بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

ويصل مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي نحو 20 ألف جنيه للمحافظات، و30 ألف جنيه في المدن الجديدة، فيما يصل سعر كراسة الشروط مبلغ 300 جنيه، والمصروفات الإدارية بـ355 جنيهًا، ويتم شراؤها عن طريق مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات

طريقة التعاقد على شقق الإسكان الاجتماعي

تتوفر شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري بفائدة مخفضة لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا 20 عامًا، حيث تبلغ الفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أما عن طريقة الحجز يجرى التسجيل والتقديم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من رابط خلال الضغط هنا، مع رفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.