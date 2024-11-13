«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - تابلت الثانوية العامة.. أكدت وزارة التربية اولتعليم والتعليم الفني، على طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على ضرورة التوقيع على إقرار استلام أجهزة التابلت المدرسي.

تسليم التابلت المدرسي مرة آخرى

وأشارت الوزارة، إلى أن القرار يتضمن تسليم التابلت المدرسي مرة آخرى للمدرسة بعد الانتهاء من المرحل الثانوية العامة، مشددة على الطالب بضرورة الحفاظ على التابلت دون عبث أو تلف أو كسر.

استلامه جهاز التابلت المدرسي

وأوضحت الوزارة أن النص القررا الذي يوقعه الطالب وولي أمر، يفيد باستلامه جهاز التابلت المدرسي مسلسل رقم «IMEI»، ويلتزم ولي الأمر ونجله بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفي حالة تعرضه للتلف أو الفقد يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة.

تصليح التابلت المدرسي في مراكز الصيانة

ويلتزم ولي الأمر بتكاليف صيانته في حالة حدوث أي أعطال يكون نجلي قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة، في مراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، ويتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

تسليم جهاز التابلت

كما يتعهد ولي الأمر بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلي بالمرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الصف الأول الثانوي

- صورة شهادة الميلاد أو بطاقة الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي للعام الماضي.

- إيصال تأمين التابلت العام الحالي، ونسختين من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

رسوم تابلت الصف الأول الثانوي 2024

وأوضحت الوزارة أن رسوم تأمين تابلت الصف الأول الثانوي 2024 هي 100 جنيه كتأمين لتابلت الصف الأول الثانوي 2024 و5 جنيهات رسوم لمكتب البريد، ويتم سداد رسوم تابلت الصف الأول الثانوي 2024 في مكتب البريد بالرقم القومي للطالب.