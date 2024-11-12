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مرتب يصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في السعودية - أخبار كلمتك

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مرتب يصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في السعودية - أخبار كلمتك

مرتب يصل لـ8000 ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - وظائف خالية في السعودية.. أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة لـ الشباب في عدة مجالات مختلفة بـ مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية، في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج.

وتستعرض كلمتك لقرائها في السطور التالية، تفاصيل الوظائف المعلنة من وزارة العمل، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

تفاصيل الوظائف المتوفرة

أعلن وزير العمل محمد جبران، فتح باب التقديم لـ21 وظيفة جديدة في مجالات التسويق، والمبيعات، والشيفات للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية، وتم تخصيص 7 وظائف لكل مجال، حيث تأتي هذه الفرص في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج، وتلبية احتياجات سوق العمل الدولية من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة.

وأكد الوزير أن هذه الفرص جاءت بجهود مكتب التمثيل العمالي في الرياض، تحت إشراف رئيس المكتب محمد عليان.

وظائف خالية

مواعيد التقديم على الوظائف

ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل بالخارج ولديه المهارات المطلوبة، إلى التقدم على هذه الوظائف بدءًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 11 نوفمبر 2024، ولمدة 10 أيام، وذلك في مقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل في مدينة نصر، القاهرة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

إعلان عن وظائف

متطلبات الوظائف وشروط التقديم

وأشارت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الإدارة مستعدة لاستقبال طلبات المتقدمين طوال الفترة المحددة، موضحة متطلبات الوظائف وشروط التقديم والتي جاءت على النحو التالي:

- وظائف التسويق والمبيعات: «مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال الدعاية والإعلان».

- وظائف الشيفات: «أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل في السياحة والفنادق، مع موهبة في تقديم المحتوى الإعلامي».

وللتقديم على الوظائف المعلنة يجب إحضار صورة من جواز السفر «ساري»، وصورة من المؤهل، والسيرة الذاتية وشهادات الخبرة».

وظائف خالية

المزايا والمرتبات

وأوضحت وزارة العمل في منشور لها أن رواتب الوظائف تتراوح بين 3000 و8000 ريال سعودي، وتشمل عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة تجديد العقد، بالإضافة إلى توفير سكن ملائم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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