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تحذير من الشبورة المائية غدا، كثيفة على هذه الطرق - أخبار كلمتك

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تحذير من الشبورة المائية غدا، كثيفة على هذه الطرق - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة المائية غدا، كثيفة على هذه الطرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:52 مساءً - حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية  قططط على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط القناة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا 

 

 كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

 

القاهرة الكبرى 

 

درجة الحرارة العظمى: 25

 

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

 

درجة الحرارة العظمى:22

 

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

 

درجة الحرارة العظمى:28

 

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

 شمال الصعيد

 

درجة الحرارة العظمى: 26

 

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب الصعيد 

 

درجة الحرارة العظمى:31

 

درجة الحرارة الصغرى:17

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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