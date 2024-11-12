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وزير العدل يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة - أخبار كلمتك

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وزير العدل يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة - أخبار كلمتك

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - استقبل اليوم الثلاثاء، ق 12/11/2024 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له.

حضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة القضائية الجنائية، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال القضاء الدستوري مع المحكمة الدستورية العليا.

ومن جانبه عبر السفير عن سعادته باللقاء، مُشيداً بتميز العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين البلدين، مُبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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