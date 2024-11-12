كامل الوزير: الاحتلال تجاوز كل الحدود بانتهاج سياسة الإذلال والتجويع والإبادة الجماعية بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 06:08 م 11/12/2024 6:08:13 PM

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والإذلال والتجويع والإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الأمر الذي ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتابع الوزير خلال الدورة العادية رقم (73) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الذي انعقد، اليوم: إن هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة، في الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع اسرائيل، فان عليها أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض على أكثر من ٢,٣ مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن المقيمين في قطاع غزة وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود بسبب القيود التي يفرضها المحتل الإسرائيلي على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أشقائنا الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في هجماته العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.

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