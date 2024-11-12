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وزير العدل يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

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وزير العدل يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

وزير العدل يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيدًا بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة القضائية الجنائية، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال القضاء الدستوري مع المحكمة الدستورية العليا.

ومن جانبه، عبر السفير عن سعادته باللقاء، مُشيدًا بتميز العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين البلدين، مُبديًا تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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