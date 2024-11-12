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تعاون بين جامعة بورسعيد ومجموعة "كوليج دو باريس" الدولية - أخبار كلمتك

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تعاون بين جامعة بورسعيد ومجموعة "كوليج دو باريس" الدولية - أخبار كلمتك

تعاون بين جامعة بورسعيد ومجموعة "كوليج دو باريس" الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:07 صباحاً - استقبل رئيس جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور شريف صالح، أمس/الاثنين/، المدير العام ورئيس مجموعة "كوليج دو باريس" الفرنسية الدولية (منصة تجمع بين مؤسسات التعليم العالي ومنظمات التدريب المهني) الدكتور دانيال رورا، ومنسق المجموعة والمتخصص في الشراكات الدولية الدكتور أحمد الخولي، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومجموعة "كوليج دو باريس" الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس جامعة بورسعيد -من خلال فيلم تسجيلي- نبذة عن إمكانيات وتطور الجامعة منذ نشأتها حتى الآن، وإنجازاتها على المستويين المحلي والدولي، وخطة ورؤية الجامعة المستقبلية.

كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بشراكة جامعة بورسعيد وتعاونها مع إحدى المجموعات الدولية الهامة في العالم، وهي مجموعة "كوليج دو باريس" كأولى ثمار توقيع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبروتوكول التعاون المصري الفرنسي، والذي بدأ بالتعاون بين جامعة بورسعيد ومجموعة "كوليج دو باريس" الدولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التعاون سيشمل عددًا من البرامج الهامة، كما أن مجموعة "كوليج دو باريس" ستقدم لجامعة بورسعيد خبرة قيمة كجزء من التعاون الأكاديمي، مما يعزز العرض التعليمي للطلاب من كلا المؤسستين.

من جانبه، أكد المدير العام ورئيس مجموعة "كوليج دو باريس" الدولية التزامه بالإشراف وضمان التنفيذ السلس للعمليات المتعلقة بالمبادرات التعاونية بين جامعة بورسعيد والمجموعة، ثم استعرض نبذة عن المجموعة وإمكانياتها والتي ستكون باقورة أعمالها عددًا من البرامج الدراسية الدولية الهامة بجامعة بورسعيد.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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