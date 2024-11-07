مصطفى بكري ينعى البطل محمد المصري: «صائد الدبابات يرحل وتبقى بطولاته خالدة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - نعى الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، عقب وفاته اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

وقال مصطفى بكري، عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «رحم الله البطل المقاتل السابق محمد المصري، الذي وافته المنية اليوم، محمد المصري هو الجندي المقاتل الذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ذكرى احتفالات أكتوبر هذا العام، تقديرا لبطولته وشجاعته».

وأضاف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عبر منشوره: «محمد المصري عرف باسم صائد الدبابات، بعد أن نجح في تدمير 27 دبابة إسرائيلية بالصواريخ، أمثال هؤلاء الرجال ستبقى ذكراهم خالدة أبد الدهر، مثلا وقدوة للأجيال، التحية والتقدير لروح هذا البطل الجسور.

وفاة محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 73

ورحل عن عالمنا اليوم الخميس، محمد المصري، أحد أبطال القوات المسلحة والملقب بصائد الدبابات خلال حرب أكتوبر 1973.

وأعلن نجل شقيقته أحمد رمزي الشعراوي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وفاة محمد المصري، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله خالي محمد المصري، صائد الدبابات ربنا يرحمه ويغفر له فسيح جناته.

ويعد المصري من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وكان من الجنود البواسل المتمرسين على استخدام الصواريخ لاصطياد أهداف العدو من الدبابات.

وفي حديث آخير للراحل محمد المصري، كشف خلاله عن تفاصيل مشاركته في نصر أكتوبر، وأكد أنه قام بتدمير 27 دبابة من القوات الإسرائيلية، مختتما أنه تدرب عامين ونصف على تدمير الدبابات.