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موعد امتحانات الترم الأول لـ صفوف النقل 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

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موعد امتحانات الترم الأول لـ صفوف النقل 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول لـ صفوف النقل 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. مع انتهاء التقييم الأول لطلاب صفوف النقل، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل

ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل 2025، على أن ينتهي الطلاب من أداء امتحانات الترم الأول 2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير.

جداول امتحانات الترم الأول 2025

وتبدأ مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، في إعلان جداول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقبل، بداية من شهر ديسمبر المقبل.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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