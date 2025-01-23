مشاهير العرب - بعد تحقيقه 700 ألف جنيه.. فيلم 6 أيام» يحتل المركز الثاني بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:26 مساءً - حقق فيلم 6 أيام»، بطولة الفنان أحمد مالك، وآية سماحة، إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم 6 أيام

وصلت إيرادات فيلم 6 أيام، أمس حوالي 714.382، ليكون بذلك في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة.

أحداث فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعد سنوات طويلة، وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

يتناول العمل في إطار درامي رومانسي فكرة الحب والصداقة وتأثير مرور الزمن على المشاعر، ويحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر عندما نتغير نحن وننضج مع مرور السنين؟

أبطال فيلم 6 أيام

فيلم 6 أيام، من من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، الذي يتجمعا معًا لأول مرة في عمل فني.