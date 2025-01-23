ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 700 ألف جنيه.. فيلم 6 أيام» يحتل المركز الثاني بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد تحقيقه 700 ألف جنيه.. فيلم 6 أيام» يحتل المركز الثاني بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 700 ألف جنيه.. فيلم 6 أيام» يحتل المركز الثاني بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:26 مساءً - حقق فيلم 6 أيام»، بطولة الفنان أحمد مالك، وآية سماحة، إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم 6 أيام

وصلت إيرادات فيلم 6 أيام، أمس حوالي 714.382، ليكون بذلك في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة.

فيلم 6 أيام
فيلم 6 أيام

أحداث فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعد سنوات طويلة، وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

أية سماحة فيلم 6 أيام

يتناول العمل في إطار درامي رومانسي فكرة الحب والصداقة وتأثير مرور الزمن على المشاعر، ويحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر عندما نتغير نحن وننضج مع مرور السنين؟

أبطال فيلم 6 أيام

فيلم 6 أيام، من من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، الذي يتجمعا معًا لأول مرة في عمل فني.

اقرأ أيضاً
بطولة أحمد مالك.. فيلم 6 أيام يتصدر التريند بعد أيام من عرضه

الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر

بعد عرض فيلم 6 أيام».. آية سماحة تكشف لـ كلمتك عن أصعب مرحلة غيرت حياتها

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. نسرين أمين تكشف عن شخصيتها في «العتاولة 2 |صورة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق