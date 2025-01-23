مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد السقا يكشف عن كواليس «العتاولة 3 | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:26 مساءً - شارك الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس تصوير مسلسل «العتاولة 3 الذي يجمعه بالنجم طارق لطفي، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وظهر أحمد السقا رفقة النجمة فيفي عبدة والمخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» بإحدى مشاهد مسلسل «العتاولة 3، مشيرا إلى سعادته بهذا التعاون، قائلا: «اللذاذة كلها».

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

آخر أعمال أحمد السقا

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد السقا حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهده بفيلم «أحمد وأحمد» الذي يعد التعاون الأول له مع الفنان أحمد فهمي.

وبدأ النجمان أحمد فهمي وأحمد السقا، في تصوير مشاهد الأكشن، في منطقة وسط البلد، حيث تأتي تفاصيل المشاهد، والتي تعد عبارة عن مطاردات بالسيارات، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات، في عيد الأضحى المقبل، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش.