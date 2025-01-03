مشاهير العرب - تامر حسني ينعي الشاعرة عبير الرزاز ويطلب الدعاء «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:16 مساءً - حرص الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على نعي الشاعرة عبير الرزاز خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب رحيلها عن عالمنا صباح اليوم الجمعة دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة ينعي من خلالها الشاعرة عبير الرزاز، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله الشاعرة عبير الرزاز، نسألكم الدعاء لها بالرحمة وقراءة الفاتحة».

وفاة الشاعرة عبير الرزاز

وكانت الشاعرة عبير الرزاز، رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، وذلك بعدما أعلن الشاعر صلاح عطية عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلة: «البقاء لله الزميلة العزيزة الشاعرة عبير الرزاز دعواتكم ليها بالرحمة في يوم الجمعة العظيم».

تفاصيل التعاون بين رامي صبري وتامر حسني

من ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لديو غنائي جديد مع النجم رامي صبري، المقرر انطلاقته في الفترة المقبلة.

وكان تامر حسني، شوق المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».

كما ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.