تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025 - أخبار كلمتك

تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مصدر مقرب من عمر مرموش يكشف حقيقة انتقاله إلى مانشستر سيتي «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مصدر مقرب من عمر مرموش يكشف حقيقة انتقاله إلى مانشستر سيتي «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني ينعي الشاعرة عبير الرزاز ويطلب الدعاء «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني ينعي الشاعرة عبير الرزاز ويطلب الدعاء «صورة» - أخبار كلمتك

إصلاح الأعطال التقنية في أنظمة المطارات الألمانية وعودة الحركة لطبيعتها - أخبار كلمتك

إصلاح الأعطال التقنية في أنظمة المطارات الألمانية وعودة الحركة لطبيعتها - أخبار كلمتك

حماس: الجولة الجديدة من المفاوضات تركز على التوصل إلى وقف دائم للحرب في غزة - أخبار كلمتك

حماس: الجولة الجديدة من المفاوضات تركز على التوصل إلى وقف دائم للحرب في غزة - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

محامي صالح يتحدث قضية تفجير جامع الرئاسة. - أخبار كلمتك

محامي صالح يتحدث قضية تفجير جامع الرئاسة. - أخبار كلمتك

نورا سمير حكما لمباراة إثيوبيا وزامبيا في تصفيات كأس العالم تحت 17 عاما - أخبار كلمتك

نورا سمير حكما لمباراة إثيوبيا وزامبيا في تصفيات كأس العالم تحت 17 عاما - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية تحصل على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي بمحطة الضبعة - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية تحصل على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي بمحطة الضبعة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - تامر حسني ينعي الشاعرة عبير الرزاز ويطلب الدعاء «صورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - تامر حسني ينعي الشاعرة عبير الرزاز ويطلب الدعاء «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني ينعي الشاعرة عبير الرزاز ويطلب الدعاء «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:16 مساءً - حرص الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على نعي الشاعرة عبير الرزاز خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب رحيلها عن عالمنا صباح اليوم الجمعة دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة ينعي من خلالها الشاعرة عبير الرزاز، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله الشاعرة عبير الرزاز، نسألكم الدعاء لها بالرحمة وقراءة الفاتحة».

وفاة الشاعرة عبير الرزاز

وكانت الشاعرة عبير الرزاز، رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، وذلك بعدما أعلن الشاعر صلاح عطية عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلة: «البقاء لله الزميلة العزيزة الشاعرة عبير الرزاز دعواتكم ليها بالرحمة في يوم الجمعة العظيم».

وفاة الشاعرة عبير الرزاز

تفاصيل التعاون بين رامي صبري وتامر حسني

من ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لديو غنائي جديد مع النجم رامي صبري، المقرر انطلاقته في الفترة المقبلة.

وكان تامر حسني، شوق المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».

كما ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

اقرأ أيضاً
«فعلا ميتنسيش».. رامي صبري يكشف عن موعد طرح الديو الغنائي مع تامر حسني | صورة

أول تعليق من تامر حسني على أصغر متسابقي شارك تانك «صورة»

تامر حسني يكشف عن تعاون جديد يجمعه بـ رامي صبري.. تفاصيل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق