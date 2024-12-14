في عيد ميلاده، محمد سعد موهبة دفنها اللمبي.. واستعادها بشر الكتاتني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - يحتفل اليوم الفنان محمد سعد، الشهير باللمبي، اليوم بعيد ميلاده، كانت أولى بطولاته بفيلم "اللمبي" بعدما قدم شخصية تحمل نفس الاسم في فيلم “الناظر” مع الفنان الراحل علاء ولى الدين، فاستطاع اللمبي أن يثبت نفسه أمام العديد من النجوم، وأن يدخل في منافسة معهم، ويحصل على أرقام قياسية في عالم الإيرادات.

وظهر محمد سعد في أدوار صغيرة بمسلسلات مثل: "وما زال النيل يجري" وفيلم "امرأة وخمسة رجال"، لكنه برز بشكل لافت في فيلم "الناظر" في دور "اللمبي"، وهو الدور الذي أصبح علامة فارقة في مسيرته. أعقبه ببطولة مطلقة في فيلم "اللمبي" (2002)، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كاسحًا.

شخصيات قدمها محمد سعد

بالرغم من الموهبة التي يمتلكها الفنان محمد سعد إلا أنه دفنها في شخصية اللمبي، الذى حاول استثمار نجاح الشخصية بتقديم العديد من الأعمال بنفس الشخصية بأفلام منها: "بوحة" الشخصية التي ظهر بها للمرة الأولى في فيلم بنفس الاسم في عام 2005، وكررها في مسرحيتي «صبح صبح» و«علي بابا».

"الحناوي"، قدم محمد سعد شخصية الحناوي ضمن شخصيات فيلمه "كركر" لكنه حرص على تقديمها بشكل منفرد دراميًا من خلال مسلسله لرمضان 2023 بعنوان "إكس لانس".

"تتح"، قدم الشخصية للمرة الأولى في فيلم بنفس الاسم في عام 2013، ثم في فيلم آخر عام 2015 بعنوان "حياتي مبهدلة".

"رياض المنفلوطي"، الشخصية الشهيرة التي قدمها من خلال فيلمه "اللي بالي بالك" عام 2002 عاد وقدمها مرة أخرى من خلال فيلم «تك تك بوم» عام 2011.

"أطاطا"، شخصية الجدة الشهيرة من فيلم "عوكل" عام 2004، عاد وقدمها محمد سعد من خلال مسلسل "فيفا أطاطا" بعد 10 سنوات في 2014.

انطلاقة جديدة من فيلم الكنز

في عام 2017 أعلن الفنان محمد سعد تقديمه لفيلم التاريخي "الكنز" العمل الذى كان بمثابة طوق النجاة له، بعد العديد من الانتقادات التي طالته بتكرار شخصية "اللمبي" في العديد من الأعمال.

وبالفعل كسب محمد سعد الرهان من خلال تقديمه لشخصية "بشرالكتاتني" رئيس البوليس السياسي، واستطاع محمد سعد أن يخرج كل موهبته في هذه الشخصية، وحصل على إشادة الجمهور والنقاد، والعديد من الفنانين بسبب هذا العمل.





الحياة الأسرية

محمد سعد متزوج ولديه ثلاثة أبناء: نور الدين، كريم، ويس. شارك ابنه نور الدين في مسلسل "شمس الأنصاري"، حيث لفت الأنظار بأدائه لشخصية والده في صغره.

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