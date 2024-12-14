مشاهير العرب - أميرة فتحي: أصحابي كلهـم رجالة ومعنديش أي ستات في حياتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - أميرة فتحي.. تصدرت الفنانة أميرة فتحي، قائمة التريند على محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في برنامج «كلام الناس» من تقديم الإعلامية ياسمين عز.

أميرة فتحي مع ياسمين عز

وأكدت الفنانة أميرة فتحي خلال حوارها في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر قناة mbc مصر، على أهمية وجود الرجل في حياتها، مشيرة إلى أنه يمثل كل شيء بالنسبة لها.

وقالت أميرة فتحي: «أنا أصدقائي كلهم رجالة، أنا معنديش صحاب ستات خالص، نادرًا، أنا مش عارفة إيه السبب؟

أميرة فتحي

وأضافت: «أنا قعدت فترة زعلانة من القصة دي، لكن خلاص مش مشكلة، من وأنا في المدرسة ولغاية دلوقتي أصحابي كلهم رجالة».

وتابعت: «قريبين مني أوي وأقدر أتكلم معاهم، دايمًا اللي بيحبوني الستات اللي واثقة من نفسها، وللأسف في كتير أوي مش واثقين في نفسهم، للأسف مهزوزين».

صلة قرابة أميرة فتحي وسوسن بدر

وخلال الحلقة نفت أميرة فتحي العديد من الشائعات التي طالتها، منها أنها شقيقة لاعب النادي الأهلي السابق أحمد فتحي، وابنة الفنانة سوسن بدر، مؤكدة أنها لا تملك علاقات قرابة في الوسط الفني.

آخر أعمال أميرة فتحي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أميرة فتحي مشاركتها في مسلسل «السرايا» الذي عرض في 2017، و عادت من خلاله بعد غياب استمر لـ 13 عاما، بالتعاون مع قطاع كبير من النجوم أبرزهم، سوسن بدر ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل.