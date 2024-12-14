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مشاهير العرب - أميرة فتحي: أصحابي كلهـم رجالة ومعنديش أي ستات في حياتي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أميرة فتحي: أصحابي كلهـم رجالة ومعنديش أي ستات في حياتي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أميرة فتحي: أصحابي كلهـم رجالة ومعنديش أي ستات في حياتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - أميرة فتحي.. تصدرت الفنانة أميرة فتحي، قائمة التريند على محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في برنامج «كلام الناس» من تقديم الإعلامية ياسمين عز.

أميرة فتحي مع ياسمين عز

وأكدت الفنانة أميرة فتحي خلال حوارها في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر قناة mbc مصر، على أهمية وجود الرجل في حياتها، مشيرة إلى أنه يمثل كل شيء بالنسبة لها.

وقالت أميرة فتحي: «أنا أصدقائي كلهم رجالة، أنا معنديش صحاب ستات خالص، نادرًا، أنا مش عارفة إيه السبب؟

أميرة فتحي

وأضافت: «أنا قعدت فترة زعلانة من القصة دي، لكن خلاص مش مشكلة، من وأنا في المدرسة ولغاية دلوقتي أصحابي كلهم رجالة».

أميرة فتحي

وتابعت: «قريبين مني أوي وأقدر أتكلم معاهم، دايمًا اللي بيحبوني الستات اللي واثقة من نفسها، وللأسف في كتير أوي مش واثقين في نفسهم، للأسف مهزوزين».

صلة قرابة أميرة فتحي وسوسن بدر

وخلال الحلقة نفت أميرة فتحي العديد من الشائعات التي طالتها، منها أنها شقيقة لاعب النادي الأهلي السابق أحمد فتحي، وابنة الفنانة سوسن بدر، مؤكدة أنها لا تملك علاقات قرابة في الوسط الفني.

آخر أعمال أميرة فتحي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أميرة فتحي مشاركتها في مسلسل «السرايا» الذي عرض في 2017، و عادت من خلاله بعد غياب استمر لـ 13 عاما، بالتعاون مع قطاع كبير من النجوم أبرزهم، سوسن بدر ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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