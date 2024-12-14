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مشاهير العرب - مفاجأة حول قاتل «ليلى».. موعد عرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مفاجأة حول قاتل «ليلى».. موعد عرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفاجأة حول قاتل «ليلى».. موعد عرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - تصدر مسلسل وتر حساس محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث المتابعون عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة لاستكمال حالة التشويق والإثارة التي أثارتها حلقات المسلسل.

مسلسل وتر حساس

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل وتر حساس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد عرض الحلقة 36 مسلسل وتر حساس

وستعرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس، مساء غد الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة on، كما ستعرض أيضا عبر شاشة قناة on drama في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

بدأت حلقات مسلسل وتر حساس لصبا مبارك في الإذاعة، بداية من الأحد الموافق 27 أكتوبر، على شبكة قنوات ON.

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك في المواعيد التالية:

- شبكة قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

- قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل وتر حساس

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

والجدير بالذكر أن مسلسل وتر حساس من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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