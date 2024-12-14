مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب فرنسي في 2024 - أخبار كلمتك

مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب فرنسي في 2024 - أخبار كلمتك

لأول مرة، أمير كرارة يعلن غيابه عن سباق رمضان 2025 لهذا السبب - أخبار كلمتك

لأول مرة، أمير كرارة يعلن غيابه عن سباق رمضان 2025 لهذا السبب - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وحل الدولتين - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وحل الدولتين - أخبار كلمتك

الخطيب يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

الخطيب يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

موعد ومكان تجمع جماهير الأهلي للزحف إلى ملعب مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

موعد ومكان تجمع جماهير الأهلي للزحف إلى ملعب مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يوجه رسالة هامة لحزب الإصلاح اليمني .. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يوجه رسالة هامة لحزب الإصلاح اليمني .. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

هاني شاكر يُحيي ليلة رأس السنة بدبى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هاني شاكر يُحيي ليلة رأس السنة بدبى - أخبار كلمتك

هاني شاكر يُحيي ليلة رأس السنة بدبى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً -  يحيى الفنان هانى شاكر حفلًا غنائيًا فى ليلة رأس السنة بدبى، والتى ستشهد حضورًا كبيرًا.

ويقدم هاني شاكر عددا من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور فى دبى، ولعل من أبرز هذه الأغانى “حبك يالبنان" التى قدمها باللهجة اللبنانية، حنعيش، لسة بتسألى، علِّي الضحكاية، احلف بسماها، الشهيد، الهوية عربى، بحبك انا، ياريتنى، اديتك ورود، سألتك، كل ليلة”.

 

 ألبوم هاني شاكر الجديد “اليوم جميل"

وطرح الفنان هاني شاكر ألبومه الجديد “اليوم جميل” خلال شهر  سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

 

ويتضمن الألبوم 9 أغان هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

 

حفل هاني شاكر في الكويت 

وكان آخر حفل للفنان هاني شاكر بالكويت، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

لأول مرة، أمير كرارة يعلن غيابه عن سباق رمضان 2025 لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق