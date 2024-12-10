مشاهير العرب - ريهام الشنواني عن فيلم سكر: «إضافة ليا.. وماجدة زكي كانت أم للجميع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - كشفت الفنانة ريهام الشنواني، عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية، التي لاقتها، عن شخصيتها ضمن أحداث الجزء الثاني لفيلم «سكر»، وذلك عقب عرضه خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت ريهام الشنواني، على هامش مهرجان البحر الأحمر: تجربة الفيلم سعدت بها جدا وكانت حلمي في رسم الابتسامة على وشوش الأطفال وكانت بمثابة إضافة بالنسبة لي».

كما أوضحت أن تجربتها في الفيلم كانت تجربة لذيذة وسعيدة بها جدا، خاصة أنه موجه للعائلة والطفل في إطار الاستعراضات والغناء، مشيرة إلى أنها تقوم بدور نجيبة فتاة طيبة شخصيتها ضعيفة وهادئة شقيقة رتيبة الشخصية التي تقدمها الفنانة القديرة ماجدة زكي».

وعن تجربتها مع الفنانة ماجدة زكي قالت: «إنني أعتبرها بمثابة أمي الثانية، فهي كانت أما للجميع، وكنا كعائلة واحدة، حيث كانت دائمًا تدلعنا وتحضر لنا طعاماً وحلويات لكل المتواجدين في اللوكيشن، كون الكواليس كانت طويلة أثناء التصوير، كما أنها لم تبخل على أي حد باي معلومة أو ملحوظة، واستفادة جدا العمل معها».

وأضافت: أنها لم تكن تتخيل أن يُعرض عليها عمل مثل "سُكر"، خاصة أنه يحتوى على العديد من الاستعراضات الغنائية والرقص والغناء التي تعشقها، فضلا عن كونه موجهة للأطفال، خاصة أن معظم جمهورها من الأطفال وهذا يسعدها وتسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد لهم مؤكدا أن أهم شئ بالنسبة لها هو رسم ابتسامة على وش طفل».

وكشفت أنها تعرضت للإغماء أثناء تصوير الفيلم، بسبب كثرة مشاهد الاستعراضات والرقص وهذه كانت من أصعب مشاهدة بالعمل.