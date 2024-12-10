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مشاهير العرب - حفل «the best 2024.. بوسي تحصد جائزة أفضل مغنية شعبية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حفل «the best 2024.. بوسي تحصد جائزة أفضل مغنية شعبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حفل «the best 2024.. بوسي تحصد جائزة أفضل مغنية شعبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - حصدت المطربة الشعبية بوسي، جائزة أفضل مغنية شعبية، وذلك خلال فعاليات حفل جوائز «the best»، الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وحصلت الفنانة بوسي، على جائزة أفضل مغنية شعبية لعام 2024 ضمن جوائز «the best» في نسخته الأولى، وذلك ما قدمته خلال السنة من أغاني، والذى لاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم العربي.

بوسي

آخر أعمال بوسي

وطرحت الفنانة بوسي، خلال الفترة الماضية، أغنية جديدة تحمل اسم «عقبالكوا» وهي الأغنية الترويجية لفيلم «الفستان الأبيض».

الأغنية من كلمات عليم، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي أماديو.

أحداث فيلم الفستان الأبيض

وتدور أحداث فيلم «الفستان الأبيض»، حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

ويجمع فيلم «الفستان الأبيض»، العديد من النجوم منهم: الفنانة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، محمد زيزو، لبنى ونس، أروى جودة، إنجي أبو السعود، تأليف وإخراج جيلان عوف.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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