مشاهير العرب - أحمد سعد يستعد لـ ساوند ستورم «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - كشف الفنان أحمد سعد، عن التحضيرات النهائية لحفله في ساوند ستورم لعام 2024، ومن المفترض أن يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وفي هذا السياق، شارك أحمد سعد المتابعين عبر حسابه على «إنستجرام» لقطات من الاستعدادات النهائية لحفله، معلقا عليها قائلا: «اليوم، بروفات Sound Storm».

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».