مشاهير العرب - «توكلنا على الله».. طه دسوقي يروج لـ«فقرة الساحر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - يستعد الفنان طه دسوقي، لعرض أحدث أعماله التي تحمل اسم «فقرة الساحر» بالتعاون مع الفنانة أسماء جلال.

وفي هذا السياق، يواصل طه دسوقي الترويج لمسلسل «فقرة الساحر» عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرا لموعد عرضه يوم 19 ديسمبر، معلقا قائلا: «توكلنا على الله».

التفاصيل الكاملة لمسلسل «فقرة الساحر» لـ طه دسوقي وأسماء جلال

وفي إطار يجمع بين الإثارة والتشويق، تنطلق أحداث مسلسل «فقرة الساحر» التي من المفترض أن تدور حول 3 أصدقاء هما لمى ومكس وألفي، يتمتعون ببعض المهارات التي تساعدهم على أن يصبحوا محتالين، وذلك لتنفيذ عمليات جريئة وتحقيق أحلامهم، في قالب من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة مسلسل «فقرة الساحر» مجموعة من النجوم المتميزين، أبرزهم: أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم، تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.

آخر أعمال طه دسوقي

جدير بالذكر، أن طه دسوقي يعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث ينتظر عرض أحدث أعماله مسلسل «موضوع عائلي 3.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل موضوع عائلي عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي، ومن تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.