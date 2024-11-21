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مشاهير العرب - «تكريم مستحق لتاريخ مشرف».. إلهام شاهين تهنئ حسين فهمي ويسرا بحصد جائزة عمر الشريف (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «تكريم مستحق لتاريخ مشرف».. إلهام شاهين تهنئ حسين فهمي ويسرا بحصد جائزة عمر الشريف (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «تكريم مستحق لتاريخ مشرف».. إلهام شاهين تهنئ حسين فهمي ويسرا بحصد جائزة عمر الشريف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة، بتكريم الفنان حسين فهمي، ويسرا بجائزة عمر الشريف، بمهرجان جولدن جلوب الذي أقيم أمس لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45.

وشاركت إلهام شاهين، مجموعة صور من الحفل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتبت عليها: جائزه تكريميه بأسم عمر الشريف للنجوم الكبار أصدقائي الغاليين جدا و المشرفين لمصر و اسم السينما المصرية، النجم الكبير حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والنجمة الكبيرة يسرا، ألف مبروك، تكريم مستحق لتاريخ مشرف، بحبكم من كل قلبي، ودائما مشرفين الفن في مصر و الوطن العربي و العالم كله.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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