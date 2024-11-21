مشاهير العرب - «تكريم مستحق لتاريخ مشرف».. إلهام شاهين تهنئ حسين فهمي ويسرا بحصد جائزة عمر الشريف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة، بتكريم الفنان حسين فهمي، ويسرا بجائزة عمر الشريف، بمهرجان جولدن جلوب الذي أقيم أمس لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45.

وشاركت إلهام شاهين، مجموعة صور من الحفل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتبت عليها: جائزه تكريميه بأسم عمر الشريف للنجوم الكبار أصدقائي الغاليين جدا و المشرفين لمصر و اسم السينما المصرية، النجم الكبير حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والنجمة الكبيرة يسرا، ألف مبروك، تكريم مستحق لتاريخ مشرف، بحبكم من كل قلبي، ودائما مشرفين الفن في مصر و الوطن العربي و العالم كله.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.