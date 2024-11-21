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صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور - أخبار كلمتك

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صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور - أخبار كلمتك

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:27 صباحاً - ليام باين، أثارت صورة هاري ستايلز، وهو يبكي بشدة على قبر صديقه الراحل، ليان باين، تعاطف الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة هاري ستايلز، وهو يبكي، مشيرين إلى أنه الأكثر تأثرا برحيل ليام من بين أعضاء  فرقة "One Direction.

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وأقيمت أمس في لندن، مراسم جنازة ليام باين، بحضور أصدقاء المغني الراحل وأفراد عائلته.

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الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة

فيما كشف تقرير حديث أن  نجم فرقة "ون دايركشن"، كان تحت تأثير عدة مخدرات وقت وفاته في 16 أكتوبر الجاري عن عمر 31 عامًا، بما في ذلك "الكوكايين الوردي"، وفقًا لتشريح جزئي للجثة.

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وأوضح التشريح  أن  مغني فرقة "One Direction" السابق، كان لديه مواد متعددة في جسده عندما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وأكدت  مصادر لـ ABC News،  أنه تم العثور على "الكوكايين الوردي"، وهو مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين وMDMA، في نظامه عندما سقط من شرفة غرفته في فندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس، الأرجنتين.

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 وأضاف التقرير أن الشرطة عثرت في غرفة باين على "أنبوب ألمنيوم مرتجل" يُعتقد أنه كان يستخدم لتناول المخدرات، ولا يزال جثمان المغني البريطاني في الأرجنتين حتى اكتمال التحقيقات وتشريح الجثة.

وقبل الحادث، اتصل موظف الاستقبال في الفندق برقم الطوارئ بعد أن لاحظ سلوكًا مقلقًا من باين، قائلًا: “إنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات”. 

 وخلال المكالمة، أصر الموظف على ضرورة الحضور الفوري، وأعرب عن خوفه من أن حياة باين كانت في خطر.

وأكد تقرير أولي لتشريح الجثة أن باين توفي نتيجة إصابات متعددة ونزيف داخلي وخارجي ناجمين عن سقوطه من ارتفاع، وأشار إلى أن إصابات الرأس كانت كافية للتسبب في الوفاة.

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الشرطة تحقق مع موظف في الفندق بتهمة توريد المخدرات لـ ليام باين

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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