مشاهير العرب - بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. ماسيمو باولوكي يوجه رسالة شكر لـ فريق عمل فيلمه The contract - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - حرص المخرج العالمي ماسيمو باولوكي على توجيه رسالة شكر لـ فريق عمل فيلمه The contract، المقرر عرضه بقسم العروض الخاصة لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال باولوكي خلال كلمته على هامش فعاليات تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي: «أنا أشعر بالكثير بالمشاعر الآن، وكان من الشرف أن أعمل مع النجم العالمي إريك روبرتس لأنه يعطي الكثير من النصائح لجميع الممثلين في خلال العمل علي الفيلم، كما كان من الشرف أن أعمل مع النجم كيفن سبيسي، وسيعيد العمل بريق سبيسي من جديد، وأشكر جميع فريق فيلم The contract، وأهدى هذا الفيلم إلى والدي الذي رحل عن عالمنا العام الماضي، وأتمنى أن يحب المشاهدين العمل».

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.