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مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - ظهرت الفنانة سوسن بدر خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي انطلقت فعاليات دورته الـ 45 اليوم داخل دار الأوبرا بإطلالة ملائكية أنيقة حيث كانت مرتدية فستان أبيض يتسم بالبساطة.

وشهدت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم طه حسين، ليلى علوي، لبلبة، أروى جودة، وآخرين، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما يشهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

سوسن بدر
سوسن بدر

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

سوسن بدر

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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